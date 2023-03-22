ФРС США повысила базовую процентную ставку ФРС США повысила базовую процентную ставку до 4,75-5% годовых

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Федеральная резервная система США по итогам мартовского заседания повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Таким образом, она достигла уровня 4,75-5% годовых, сообщается в пресс-релизе регулятора. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

В результате ставка в настоящее время находится на максимальной высоком уровне с 2006 года, когда она достигала 5,25% годовых.

В марте 2022 года ФРС повысила ставку впервые с декабря 2018 года после того, как в 2020 году она была внепланово понижена до отметки 0-0,25% годовых в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса. В дальнейшем ставка поднималась на 50 базисных пунктов в декабре 2022 года и на 25 пунктов — в феврале текущего года.

В ФРС отметили, что дальнейшее повышение ставки будет неуместно.

При этом регулятор ухудшил прогноз роста ВВП США на 2023 год до 0,4% с 0,5%. Также был понижен прогноз экономического роста на 2024 год — с 1,6% до 1,2%. В то же время улучшился прогноз на 2025 год — до 1,9% с 1,8%.

Прогноз по инфляции на 2023 год повысили с 3,1% до 3,3%. На 2024 и 2025 он остался неизменным и составляет 2,5% и 2,1% соответственно.

Ранее аналитик Олег Сыроваткин предположил, что США могут отказаться от доллара, если увидят в этом очевидную выгоду. Эксперт отметил, что в банковской системе Соединенных Штатов назревает кризис, из-за которого ФРС может остановить рост ключевой ставки. В этом случае, по словам аналитика, инфляция может снова начать расти, а доллар потерять в цене.