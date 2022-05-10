ФРС США назвала ситуацию на Украине угрозой для финансовой системы

Донецкая область. Мариуполь / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Новой главной угрозой мировой финансовой системе стал конфликт на Украине, с таким заявлением выступила Федеральная резервная система (ФРС) США, сообщает ABC News. Согласно данным издания, украинский кризис вместе с растущей инфляцией привёл к росту экономической неопределённости в мире. При этом стало известно, что ФРС перестала рассматривать пандемию коронавируса как самую серьёзную угрозу, которая стоит перед мировой финансовой системой.

Дальнейшие неблагоприятные сюрпризы в отношении инфляции и процентных ставок, особенно если они сопровождаются спадом экономической активности, могут негативно повлиять на финансовую систему, — говорится в заявлении.

Ранее ФРС США повысила базовую процентную ставку до уровня 0,75–1% годовых. Столь значительное повышение — на 50 базисных пунктов — произошло впервые с мая 2000 года. Кроме того, американский регулятор решил с июня сокращать активы на балансе — первые три месяца на $47,5 млрд в месяц.

По прогнозу экономистов Deutsche Bank, экономика США вступит в рецессию в следующем году на фоне вынужденного повышения ставок ФРС. Уровень инфляции в США достиг невиданных ранее 7,5%, и ФРС будет вынуждена повысить ставку рефинансирования на 0,5% на каждом из трёх следующих заседаний.