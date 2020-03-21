https://static.news.ru/photo/89590352-6c6f-11ea-b944-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что Федеральная резервная система выделит до $4 триллионов ликвидности для поддержки экономики в период коронавируса.

У нас будет до $4 триллионов ликвидности, которую мы сможем использовать для поддержки экономики, — отметил министр в интервью Fox News.

По его словам, фонд ликвидности будет основан на широких принципах в рамках работы с ФРС. Средства могут пойти на помощь бизнесу, чтобы помочь этой сфере продержаться от 90 до 120 дней. Все это планируется в рамках обсуждающегося в конгрессе законопроекта.

18 марта сенат Конгресса США одобрил проект о программе помощи при коронавирусе, которую предложил глава Белого дома Дональд Трамп. Согласно этому документу, из американского бюджета будут выделены средства для оказания помощи гражданам, которые пострадали от вспышки нового заболевания.

Как писал NEWS.ru, Федеральные власти США в рамках пакета мер по стимулированию экономики для преодоления последствия пандемии готовы выделить примерно по три тысячи долларов на семью.