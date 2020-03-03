https://static.news.ru/photo/161fc7a4-5d65-11ea-9c12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная резервная система США на внеочередном заседании неожиданно снизила базовую ставку на фоне распространения коронавируса. После появления этих сообщений рубль начал расти по отношению к доллару.

Как сообщает РИА Новости, базовая ставка в США понизилась с 1,5-1,75% до 1-1,25%.

По данным торгов Московской биржи, рубль укрепился по отношению к доллару на 50 копеек, индекс РТС вырос на 4%, индекс Мосбиржи — на 2,5%.

Как писал NEWS.ru, по-настоящему серьёзного удара по рублю китайский вирус нанести пока не способен, как явно преувеличен сейчас и масштаб влияния карантина в Китае вообще на мировую экономику в целом. В горизонте года полностью потеряются сегодняшние разовые эффекты от замедления цепочек поставок и из-за относительной пассивности китайских потребителей в ближайшие пару месяцев. Всё это быстро наверстается, а пока что на текущей неделе приток денег в рублёвые активы может лишь немного сократиться — в связи с колебаниями настроения на западных фондовых площадках.