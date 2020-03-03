Федеральная резервная система США на внеочередном заседании неожиданно снизила базовую ставку на фоне распространения коронавируса. После появления этих сообщений рубль начал расти по отношению к доллару.
Как
По данным торгов Московской биржи, рубль укрепился по отношению к доллару на 50 копеек, индекс РТС вырос на 4%, индекс Мосбиржи — на 2,5%.
Как писал NEWS.ru, по-настоящему серьёзного удара по рублю китайский вирус нанести пока не способен, как явно преувеличен сейчас и масштаб влияния карантина в Китае вообще на мировую экономику в целом. В горизонте года полностью потеряются сегодняшние разовые эффекты от замедления цепочек поставок и из-за относительной пассивности китайских потребителей в ближайшие пару месяцев. Всё это быстро наверстается, а пока что на текущей неделе приток денег в рублёвые активы может лишь немного сократиться — в связи с колебаниями настроения на западных фондовых площадках.
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