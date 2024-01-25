Foreign Policy: в США задумались о выводе войск из Сирии

Фото: snapshot-photography/B.Shamlo vi/Global Look Press

В США обсуждают возможность быстрого вывода всех своих войск из Сирии, пишет в колонке для Foreign Policy директор программ по Сирии и борьбе с терроризмом и экстремизмом в Институте Ближнего Востока Чарльз Листер. В подтверждение своих слов он ссылается на четыре источника. Между тем в Пентагоне опровергают данные сообщения.

Хотя окончательного решения об уходе принято не было, четыре источника в Министерстве обороны и Государственном департаменте заявили, что Белый дом больше не инвестирует в поддержание миссии, которую он считает ненужной. Сейчас ведутся активные внутренние обсуждения , чтобы определить, как и когда может произойти вывод войск, — говорится в статье.

Накануне в Пентагоне опровергли появившиеся в СМИ подобные сообщения. В комментарии РИА Новости в ведомстве отметили, что они недостоверны.

Ранее спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что Вооруженные силы США несут высокие потери в Сирии, однако Россия не видит признаков желания Вашингтона вывести свои войска из страны. По его словам, американские войска концентрируются на своих базах, расположенных на северо-востоке и на юге Сирии. Вместе с тем он допускает, что США могут покинуть сирийскую землю.