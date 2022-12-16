FP: обмен Грайнер на Бута был катастрофической ошибкой Байдена

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Виктор Бут

Обмен пленного российского бизнесмена Виктора Бута на американскую баскетболистку Бритни Грайнер стал катастрофической ошибкой для президента США Джо Байдена, считает научный сотрудник Института внешней политики по Центральной Азии Максимилиан Гесс. В своей статье для Foreign Policy он написал, что глава Белого дома нарушил принцип «не предлагать в обмен на сотрудника спецслужб гражданское лицо, не связанное со службами безопасности страны».

Администрация Байдена катастрофически ошиблась, предложив этим летом обменять Грайнер на Бута, бывшего советского военного офицера и осужденного за оружие. <...> Серьезная ошибка заключается в нарушении принципа не предлагать в обмен на сотрудника службы безопасности гражданского лица, не имеющего опыта в службах безопасности или дипломатических связей, — считает Гесс.

Он отметил, что Байден был категорично настроен к освобождению Грайнер, и это также стало для него ошибкой. По его мнению, более равноценным мог бы стать обмен Бута на бывшего морского пехотинца США Пола Уилана.

8 декабря после длительных переговоров России и США Грайнер обменяли на предпринимателя Виктора Бута, который был обвинен в подготовке сговора с целью убийства граждан США и поддержке терроризма. Обмен заключенными произошел в аэропорту Абу-Даби. Бывший президент США Дональд Трамп назвал его позором для страны, так как сделка не равнозначна из-за тяжести выдвинутых Буту обвинений.

Грайнер задержали в феврале в аэропорту Шереметьево по прилете из Нью-Йорка. В ее багаже было обнаружено гашишное масло. Спортсменку арестовали, в августе Химкинский суд Москвы приговорил ее к девяти годам колонии общего режима. В октябре Мособлсуд оставил жалобу защиты спортсменки без удовлетворения, отказавшись смягчить ей приговор. Позже ее этапировали из СИЗО в колонию.