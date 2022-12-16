Обмен пленного российского бизнесмена Виктора Бута на американскую баскетболистку Бритни Грайнер стал катастрофической ошибкой для президента США Джо Байдена, считает научный сотрудник Института внешней политики по Центральной Азии Максимилиан Гесс. В своей статье для Foreign Policy он написал, что глава Белого дома нарушил принцип «не предлагать в обмен на сотрудника спецслужб гражданское лицо, не связанное со службами безопасности страны».
Администрация Байдена катастрофически ошиблась, предложив этим летом обменять Грайнер на Бута, бывшего советского военного офицера и осужденного за оружие. <...> Серьезная ошибка заключается в нарушении принципа не предлагать в обмен на сотрудника службы безопасности гражданского лица, не имеющего опыта в службах безопасности или дипломатических связей, — считает Гесс.
Он отметил, что Байден был категорично настроен к освобождению Грайнер, и это также стало для него ошибкой. По его мнению, более равноценным мог бы стать обмен Бута на бывшего морского пехотинца США Пола Уилана.
8 декабря после длительных переговоров России и США Грайнер обменяли на предпринимателя Виктора Бута, который был обвинен в подготовке сговора с целью убийства граждан США и поддержке терроризма. Обмен заключенными произошел в аэропорту Абу-Даби. Бывший президент США Дональд Трамп назвал его позором для страны, так как сделка не равнозначна из-за тяжести выдвинутых Буту обвинений.
Грайнер задержали в феврале в аэропорту Шереметьево по прилете из Нью-Йорка. В ее багаже было обнаружено гашишное масло. Спортсменку арестовали, в августе Химкинский суд Москвы приговорил ее к девяти годам колонии общего режима. В октябре Мособлсуд оставил жалобу защиты спортсменки без удовлетворения, отказавшись смягчить ей приговор. Позже ее этапировали из СИЗО в колонию.