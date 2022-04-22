Foxnews: 73% американцев «на грани нервного срыва» из-за вечных кризисов

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В США скончался сенатор Оррин Хэтч, который стал рекордсменом среди республиканцев по длительности пребывания в сенате Конгресса США (42 года). Он умер в возрасте 88 лет, сообщила пресс-служба его фонда. Политик скончался вечером в субботу, 23 апреля, в Солт-Лейк-Сити в окружении своей семьи.

Фонд Хэтча с прискорбием сообщает об уходе из жизни сенатора Оррина Хэтча, — говорится в сообщении. В сообщении также отмечено, что кроме рекорда среди республиканцев он был рекордсменом и по...