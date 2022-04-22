Foxnews: 73% американцев «на грани нервного срыва» из-за вечных кризисов
Полина Шестак
Полина Шестак
09:17, 24 апреля 2022
Фото: pixabay.com
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Американская психологическая ассоциация (АПА) провела опрос, согласно которому 87% жителей США воспринимают последние два года как непрерывную череду кризисов. Кроме того, 73% респондентов отметили, что не могут с этим справляться, передаёт Fox News.
Это значит, что почти каждый человек, мимо которого вы проходите на улице, может быть на грани нервного срыва и в любой момент может двинуть вам кулаком в лицо, — отметил ведущий Fox News Грег Гатфелд.
Ранее читатели американского портала Breitbart выразили сомнение по поводу правильности политического курса Вашингтона в отношении России. Многие с тревогой восприняли публикацию о глобальном продовольственном кризисе, который, как сообщил автор публикации, сильно ударил по Германии.