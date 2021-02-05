Fox News уберёт из эфира популярного ведущего, поддерживающего Трампа

https://static.news.ru/photo/d962cb84-682d-11eb-bb99-96000091f725_660.jpg Фото: theunitedstatesblues.com

Телекомпания Fox News убирает из эфира программу Lou Dobbs Tonight, поскольку её ведущий Лу Доббс поддерживает Трампа и его заявления о фальсификациях на президентских выборах. Об этом пишет издание Los Angeles Times.

Программа выходила дважды в неделю. В пятницу запланирован последний выпуск. Со следующей недели в эфир выйдет обновлённая версия под названием Fox Business Tonight, её ведущими станут Джеки Де Анжелис и Дэвид Эсман.

При этом 75-летний Доббс остаётся работать на канале, однако в эфир его, вероятно, больше не пустят.

Об отстранении Доббса стало известно через сутки после того, как производящая программное обеспечение для выборов компания Smartmatic подала в суд иск против телекомпании и трёх её ведущих, включая Лу Доббса. В то же время, некоторые осведомлённые источники утверждают , что решение об увольнении Доббса было принято ещё до судебного иска.

Компания по выборным технологиям Smartmatic требует 2,7 миллиарда долларов с бывшего президента Дональда Трампа и телеканала Fox News за клевету.

Трамп после поражения на выборах утверждал, что демократы украли у него победу. Эти высказывания не нашли подтверждения в судах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший президент США Дональд Трамп покидает Гильдию киноактёров (SAG-AFTRA). Он сделал это добровольно.