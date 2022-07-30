Fox News: США намерены поставлять оружие в Тайвань

Республиканская партия готовит на рассмотрение нижней палаты Конгресса законопроект о военной помощи Тайваню. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Согласно информации издания, авторами законопроекта выступили член палаты представителей Майкл Стил и сенатор Марша Блэкберн. Документ предусматривает делегирование полномочий президенту США Джо Байдену предоставлять Тайваню оружие в рамках ленд-лиза.

Выделенные на оружие средства стране необходимо погасить в течение 12 лет.

Вместе с тем Китай и так уже обеспокоен политикой США относительно Тайваня. В частности, речь идёт о возможном визите на остров спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

В связи с этим китайская газета Global Times предупредила, что ожидаемый визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может иметь катастрофические последствия для двусторонних отношений Вашингтона и Пекина. Кроме того, он негативно скажется на стабильности в регионе.