Fox News: США замедлят поставки оружия на Украину из-за пустеющих складов Fox News: США скоро будут вынуждены резко сократить поставки оружия Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снаряд М982 к американской буксируемой гаубице М-777 калибра 155-мм

США в скором времени будут вынуждены сменить политический курс по Украине ввиду истощения запасов оружия, заявил в интервью Fox News старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан. По его словам, он собрал достаточно данных о количестве оставшегося вооружения и промышленных мощностях в США, информация об этом также была получена от источника в администрации американского президента.

Исходя из полученных данных, на американских военных складах становится все меньше установок HIMARS, ПТРК Javelin и гаубиц M777, отметил Канчиан. Он убежден, что это чревато поставками на Украину менее качественных видов оружия, либо грозит замедлением поставок.

Мы продолжим поддерживать Украину, но нам придется делать это другими способами. Например, мы можем предоставить аналоги, купить технику у третьих стран или замедлить процесс снабжения, — сказал он.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что США вряд ли ускорят поставки нового оружия Киеву или предоставят украинским войскам ракетные комплексы Patriot. По ее данным, при оказании военной помощи американские специалисты изучают, обучены ли украинские военные применению данных вооружений и смогут ли на Украине обслуживать эти средства.