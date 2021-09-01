Стало известно о трёх кризисах администрации Байдена

Администрация действующего президента США Джо Байдена за семь месяцев своей работы столкнулась сразу с тремя серьёзными кризисами, которые угрожают её дальнейшему пребыванию у власти. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Так, глава Белого дома и его подчинённые подверглись жёсткой критике из-за неспособности грамотно организовать вывод американских войск из Афганистана, сопровождавшийся гибелью 13 военнослужащих в аэропорту Кабула. Ряд политических оппонентов Байдена уже призвали его уйти в отставку. Давление на Байдена и его администрацию оказывает и неразбериха в сфере вакцинации от коронавируса, возникшая из-за решений президента, а также тот факт, что некоторые из приближённых к Байдену демократов не соблюдают коронавирусные ограничения.

Ещё одним испытанием для Байдена стал ураган «Ида», который обрушился на побережье Мексиканского залива в августе. В результате этого была повреждена инфраструктура местной АЭС, а около миллиона человек в штате Луизиана остались без электричества. Как подчёркивает телеканал, каждая из этих проблем требует от администрации Байдена быстрого решения, чтобы предотвратить дальнейшее усугубление ситуации.

Ранее эксперты заявили, что вывод американских войск из Афганистана обернётся для США не столько окончанием войны, сколько новой, ещё более опасной фазой конфликта, включая возможность терактов. По мнению экспертов, в ближайшее время администрация Байдена столкнётся с гуманитарным кризисом в виде десятков тысяч афганских беженцев и ростом террористической угрозы со стороны радикальных группировок в Афганистане. Это станет переломным моментом для президентства Байдена, которого в случае неудачи ждёт «ещё одно 11 сентября». Тем временем его оппоненты в Республиканской партии могут воспользоваться этими и другими внутренними проблемами, чтобы укрепить свои позиции в преддверии следующих выборов.