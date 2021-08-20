Fox News рассказал о хакерской атаке на Госдепартамент США

Предположительно около двух недель назад Госдепартамент США подвергся хакерской атаке. Об этом сообщила в своём Twitter-аккаунте корреспондент телеканала Fox News Джэки Хейнрих.

Государственный департамент подвергся кибератаке, — написала Хейнрих, уточнив, что это произошло «пару недель назад».

Журналистка рассказала, что киберкомандование Пентагона направило уведомление о возможном серьёзном взломе. При этом масштабы кибератаки и дальнейшего расследования «остаются неясными». Также нет данных, какие меры были приняты для смягчения последствий кибератаки и каковы текущие риски для операций.

При этом осведомлённый источник уточнил, что миссия Госдепартамента по эвакуации граждан из Афганистана «не была затронута».

Журналистка приводит слова неназванного представителя Госдепа, который отмечает, что в настоящее время по соображениям безопасности в ведомстве не могут обсуждать характер или масштабы инцидента.

Ранее сообщалось, что кибератаке с применением программ-вымогателей подверглась в июле американская венчурная компания Advanced Technology Ventures. В результате была украдена личная информация инвесторов и партнёров компании.