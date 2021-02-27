Fox News раскрыл политические планы Трампа

https://static.news.ru/photo/6784d538-79e0-11eb-9099-96000091f725_660.jpg Фото: CNP / MediaPunch via www.imago-images.de/Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп намерен опровергнуть сообщения СМИ о том, что он якобы собирается создавать новую политическую партию.

Мы не создаём новых партий и не будем разделять нашу мощь и силу. Вместо этого мы будем едины и сильны как никогда ранее, — цитирует телеканал Fox News фрагмент речи, которую Трамп подготовил для конференции консервативных политических действий (CPAC).

Это будет его первым длительным публичным выступлением после прекращения президентских полномочий. По данным телеканала, в числе тем, которые планирует затронуть Трамп, будут вопросы миграции. Он подвергнет критике шаги, предпринимаемые действующим президентом Джо Байденом в данной сфере.

Как ранее писал NEWS.ru, американские СМИ сообщили о подготовке Трампа к возвращению в политику. По их сведениям, он может объявить о намерении вновь баллотироваться на пост президента, а также о создании новой партии. При этом отмечается, что около 50% американских избирателей выразили готовность вступить в такую партию, если она действительно появится.