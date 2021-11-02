Fox News раскритиковала Джо Байдена за его политику и поведение

Ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити раскритиковал политические решения и поведение президента США Джо Байдена. В частности, журналист обвинил главу Белого дома в непоследовательных шагах, касающихся добычи нефти, а также в отсутствии чёткого плана решения внутриамериканских проблем.

Так, журналист не смог объяснить, почему США не предприняли попыток остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», но при этом «уничтожили высокооплачиваемые рабочие места для американских специалистов в энергетической отрасли». Он обвинил Байдена в упадке энергетической независимости Америки, достигнутой при Трампе.

Он снизил наши поставки нефти и газа, в то же самое время — уже во второй раз! — он умоляет ОПЕК, и Саудовскую Аравию, и Ближний Восток, и Владимира Путина качать больше нефти, — подчеркнул Хэннити.

Также телеведущий раскритиковал поведение Байдена на климатическом саммите в Глазго, вспомнив в том числе инцидент с «засыпающим» президентом во время вступительной речи на саммите. По его словам, Америка сталкивается с медленным экономическим ростом, рекордной инфляцией, огромной нехваткой рабочих и высокими ценами на энергоносители. Отрицательно на рейтинге Байдена сказался и уход американских войск из Афганистана. При этом у администрации Байдена нет плана решения этих проблем, «за исключением варианта «соглашайтесь на меньшее, платите больше».

Ранее Global Times заявила, что США не имеют права обвинять Россию и Китай в бездействии по отношению к мировому климатическому кризису. Вместо этого стране стоит представить внятную стратегию собственных действий в деле изменения климата. Кроме того, руководство США заинтересовано лишь в статусе ведущей державы в климатической повестке, тогда как непосредственное решение проблемы Вашингтон не интересует.