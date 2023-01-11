Fox News: полиция штата Юта оплакивает служебную собаку с «нюхом на порно»

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Лабрадор URL со своим партнером, детективом Кэмероном Хартманом

Полиция округа Вебер штата Юта в США сообщила о смерти лабрадора по кличке URL, у которого был нюх на электронные устройства, содержащие детскую порнографию и другие запрещенные материалы, сообщает Fox News со ссылкой на местного шерифа. Лабрадор, взятый полицейскими из приюта, скончался на восьмом году жизни 30 декабря.

Изначально кинологи признали URL не поддающимся к дрессировке. Однако представители спасательного центра в Индиане нашли «уникальные таланты» щенка, после чего пес начал проходить обучение в полицейском отделе округа Вебер. Позже пес начал выполнять профессиональные задачи.

URL вместе со своим куратором, детективом Кэмероном Хартманом, произвели более двух тысяч арестов по ордеру, в ходе которых пес вынюхивал гаджеты, содержавшие детскую порнографию и насилие. Вскоре он получил прозвище «собака с нюхом на порно».

Однажды URL обнаружил USB-накопитель, замаскированный под ключ, на котором были запрещенные материалы. Псу также удалось обнаружить SD-карту, спрятанную на чердаке в одном из домов штата Юта. Кроме того, во время выполнения задания собака нашла карту micro-SD со скачанным на нее детским порно, которая была спрятана в детской баночке внутри пенала.

Также сегодня стало известно, что в Петербурге у педагога нашли детское порно на рабочем компьютере. Молодой человек отверг обвинения и заявил, что это может быть делом рук его бывшей коллеги, которая решила «нагадить» мужчине.