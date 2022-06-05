Fox News: Китай одним решением может разоружить США

Фото: The U.S. Army/flickr.com

Американские военные могут остаться без оружия, если Китай прекратит экспорт в США редкоземельных минералов, передает телеканал Fox News. Дело в том, что Пекин контролирует около 90% мировых поставок минералов, а в США добыча ряда необходимых для ее военной отрасли ресурсов ограничена строгим экологическим законодательством.

Без этого ресурса перестанут летать самолеты, остановятся танки, а у военных могут возникнуть проблемы со связью, — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти минералы необходимы для производства истребителей F-35, танков M1Abrams, ракет класса «земля — воздух» и новейших средств передачи радиосигналов.

Сенатор Том Коттон предупредил, что запасов этих ресурсов у США хватит на год.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Вашингтон занимает противоречивую американоцентристскую позицию на арене мировых лидеров, следуя понятиям времен холодной войны. По словам министра, США уже стали причиной дестабилизации международного порядка и являются камнем преткновения для демократизации международных отношений.