Fox News: Байден запутался в количестве американских штатов

Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Американский президент Джо Байден в ходе своего выступления заявил, что в США входят 54 штата. Трансляцию выступления главы государства вел телеканал Fox News в YouTube. Президент США, говоря про предвыборную кампанию, проводимую демократами в 2018 году, Байден сказал, что они посетили 54 штата США. В США входят 50 штатов и федеральный округ Колумбия.

Без шуток. Вот почему мы победили в 2018 году. Побывали в 54 штатах... — сказал Байден.

Хозяина Белого дома неоднократно критиковали за его неспособность выражать свои мысли складно, а также за то, что после своих выступлений он теряется в пространстве.

Президент США Джо Байден ранее после своего выступления в Сиракузе, штат Нью-Йорк, не смог найти свое место, видео инцидента опубликовал канал NBC News на YouTube. Американский лидер некоторое время простоял в неестественной позе, не понимая, куда идти, и не смог самостоятельно покинуть сцену, поэтому ему помогли выйти из затруднения, проводив его до места.

Байден не первый раз попадает в неловкие ситуации во время своих выступлений. Он поиздевался над журналистами, которые пытались задать ему вопрос. В какой-то момент американский лидер с широко открытыми глазами посмотрел на одного из корреспондентов, затем начал шевелить губами, передразнивая журналиста.