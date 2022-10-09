Fox News: Байден превратил США в бездонную копилку для Киева

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Американский президент Джо Байден превратил США в «бездонную» копилку для Киева, высказалась ведущая Fox News Рэйчел Кампос-Даффи. По мнению журналистки, лидер Соединенных Штатов совершил череду политических ошибок, идя на поводу у Китая и постепенно превращая страну в «половую тряпку» для Украины.

Провал в Афганистане, бесконечные уступки Китаю, а теперь, разумеется, опасный конфликт на Украине — Байден превратил нашу страну в половую тряпку для Китая и бездонную копилку для Украины, — раскритиковала Байдена телеведущая.

Она также вспомнила недавнее заявление главы Белого дома о неизбежности «ядерного армагеддона». Ведущая считает, что слова американского главы указывают на обострение сложившейся ситуации.

Что же за срочные разведданые получила администрация президента, которые заставили бы нас бы поверить в неизбежность армагеддона? — поинтересовалась Кампос-Даффи.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что у США нет никаких свидетельств того, что Россия намерена применить ядерное оружие. При этом он отметил, что в отношениях с Россией «ставки сейчас очень высоки».