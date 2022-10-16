Fox News: американцы сыты по горло «витающим в мире грез» Байденом

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Джо Байден

Американский сенатор — республиканец Рик Скотт в эфире телеканала Fox News заявил, что американцы «сыты по горло» правлением президента США Джо Байдена. Политик пояснил, что нынешнего хозяина Белого дома не волнуют ни цены на бензин и еду, ни преступность в Америке. Он добавил, что Байден постоянно винит простой народ в бедах США, по его словам, президент «витает в мире грез».

Он витает в мире грез. Это человек, у которого нет представления о том, что на самом деле происходит в реальном мире. Это человек, который всю жизнь зависел от правительства. Ему никогда не приходилось брать на себя риски, — сказал Скотт.

Он обвинил президента и Демократическую партию за высокую инфляцию, которая «больно бьет» по американским семьям.

В США демократы рискуют проиграть ноябрьские выборы в конгресс из-за набирающей популярность риторики о некомпетентности действующего президента страны Джо Байдена, заявил ранее экс-председатель национального комитета конгресса Мэтт Горман. Он также отметил, что глава государства постоянно пытается найти виноватых в проблемах, возникающих в стране, и переложить на них ответственность за происходящее.

Как полагает Горман, Белый дом до сих пор сбит с толку резким ростом стоимости бензина и потребительских товаров в стране по причине санкций в отношении РФ. Эксперт вспомнил о заявлении Байдена о «путинском повышении цен» и подчеркнул, что президент пытается «найти крайних» и переложить на них вину за происходящее. Таким образом, в росте цен «виноват Путин», а снижение стоимости товаров — заслуга уже Байдена.