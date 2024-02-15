Фотография школьного обеда в США удивила пользователей Сети Американский старшеклассник показал, что его кормят в школе поке с говядиной

Фото: Социальные сети

Американский старшеклассник опубликовал на Reddit фото своего школьного обеда и удивил пользователей Сети. На снимке видно, что школьник предпочел на ланч съесть поке с говядиной и свежими овощами. В тарелке помимо мяса есть рис, огурцы, морковь, сладкий перец и бобы.

Школьник пояснил, что учится в простой общеобразовательной школе в Кремниевой долине в Калифорнии. Многие комментаторы сравнили обед с ресторанным блюдом и призвали кормить таким образом всех школьников.

Это полноценная, полезная и в целом дешевая еда, которая должна быть доступна всем американским учащимся, — написал один из пользователей платформы.

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике Жанна Чефранова заявила, что продажу фастфуда рядом с учебными заведениями необходимо ограничить. По ее словам, профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, в частности инфарктов и инсультов, нужно начинать с детского возраста, оградив детей от вредной еды.

Осенью стало известно, что в Госдуме подготовили законопроект о бесплатном питании всех школьников. Председатель комитета ГД по труду и социальной политике Ярослав Нилов пояснил, что большинство российских школ обеспечивают горячим питанием учеников с первого по четвертый класс, старшеклассников же этот вид соцподдержки пока не затронул. По его словам, завтраками и обедами должны быть обеспечены все школьники независимо от класса.