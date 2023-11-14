Фото найденного в Белом доме пакетика с кокаином впервые появилось в СМИ Daily Mail показала не публиковавшиеся фото пакетика с кокаином из Белого дома

Фото: IMAGO/Chris Kleponis/Global Look Press

Джо Байден

Британская газета Daily Mail опубликовала фотографию пакетика с кокаином, который был обнаружен в Белом доме в июле этого года. Издание утверждает, что снимок сделан секретной правительственной службой США и стал достоянием общественности впервые. Вопрос о принадлежности запрещенного вещества открыт до сих пор, но все эти месяцы появлялась информация, что кокаин мог предназначаться для сына президента США Джозефа Байдена — Хантера.

Расследование продолжалось 11 дней и было свернуто из-за «отсутствия доказательств». Список подозреваемых при этом насчитывал 500 человек, но записи с камер видеонаблюдения не смогли определить владельца белого порошка. Шкафчики, в одном из которых был найден кокаин, не закреплены за конкретными сотрудниками. Источник издания утверждает, что пакетик оставил кто-то из экскурсантов, посещавших Белый дом.

Наркотик нашли 2 июля в то время, как семейство Байденов, включая Хантера, проводили выходные в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид. Обнаружение на тот момент неизвестного вещества привело к частичной эвакуации работников Белого дома и перекрытию близлежащих улиц.

Ранее в Сеть попали новые личные фотографии Хантера Байдена, на которых он употребляет наркотики, находясь за рулем автомобиля Porshe 911. Судя по фото спидометра, 53-летний Хантер принимал запрещенные препараты на скорости почти 280 км/час, проезжая через оживленный район в пригороде Вашингтона.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.