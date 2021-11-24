Foreign Policy: Байден хочет исключить санкции против СП-2

Foreign Policy: Байден хочет исключить санкции против СП-2Foreign Policy: Байден пытается исключить санкции против «Северного потока — 2»
Исключения санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» из ежегодного оборонного бюджета США добивается через своих сторонников-демократов в конгрессе администрация президента Джо Байдена. Об этом пишет издание Foreign Policy.
По данным издания, ряд высокопоставленных представителей администрации Байдена, включая госсекретаря Энтони Блинкена, на минувшей неделе лично
Как отмечает Foreign Policy, таким образом Байден старается не допустить введения санкций против немецких компаний, задействованных в проекте. Журналисты отмечают, что подобный шаг спровоцировал «гнев» со стороны представителей Республиканской партии в американском конгрессе.
Ранее депутат фракции партии «Союз 90/Зелёные» в немецком бундестаге Омид Норипур заявил о том, что новые санкции США против трубопровода «Северный поток — 2» являются неприемлемыми. По его словам, «Зелёные» всегда боролись с трубопроводом, однако и они не могут понять, «какой дружбы здесь добиваются, когда к друзьям применяют санкции, если они ведут дела с третьими сторонами».
В США начали действовать новые санкции из-за «Северного потока — 2». Их ввёл американский Минфин. Ограничения касаются базирующейся на Кипре компании Transadria и судна Marlin, ходящего под российским флагом. По информации Минфина, санкции введены в соответствии с законом США «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA) от 2019 года.