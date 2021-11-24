Foreign Policy: Байден хочет исключить санкции против СП-2

Исключения санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» из ежегодного оборонного бюджета США добивается через своих сторонников-демократов в конгрессе администрация президента Джо Байдена. Об этом пишет издание Foreign Policy.

По данным издания, ряд высокопоставленных представителей администрации Байдена, включая госсекретаря Энтони Блинкена, на минувшей неделе лично обращались к некоторым конгрессменам с призывами отменить поправки к оборонному бюджету, касающиеся компаний — участниц проекта СП-2.

Как отмечает Foreign Policy, таким образом Байден старается не допустить введения санкций против немецких компаний, задействованных в проекте. Журналисты отмечают, что подобный шаг спровоцировал «гнев» со стороны представителей Республиканской партии в американском конгрессе.

Ранее депутат фракции партии «Союз 90/Зелёные» в немецком бундестаге Омид Норипур заявил о том, что новые санкции США против трубопровода «Северный поток — 2» являются неприемлемыми. По его словам, «Зелёные» всегда боролись с трубопроводом, однако и они не могут понять, «какой дружбы здесь добиваются, когда к друзьям применяют санкции, если они ведут дела с третьими сторонами».

В США начали действовать новые санкции из-за «Северного потока — 2». Их ввёл американский Минфин. Ограничения касаются базирующейся на Кипре компании Transadria и судна Marlin, ходящего под российским флагом. По информации Минфина, санкции введены в соответствии с законом США «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA) от 2019 года.