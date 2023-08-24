Forbes: передаваемые ВСУ болгарские БТР-60 легко пробиваются из пулемета

Фото: МО Украины

Болгарские бронетранспортеры БТР-60, которые София передала Киеву, отличаются настолько слабой броней, что могут быть подбиты даже пулеметной очередью, заявил колумнист американского издания Forbes Дэвид Экс. Он отметил, что эта техника 1960-х годов является бронетранспортером только по названию

Колесный бронетранспортер БТР-60 выпуска 1960-х годов является бронетранспортером в основном только по названию. Да, он на колесах. Да, он перевозит личный состав. Нет, он не бронирован в какой-либо значимой степени, — заявил Экс.

По мнению журналиста, готовность украинских властей принять на вооружение сотню таких бронемашин с такими изъянами говорит лишь об их «ненасытности».

Ранее глава Министерства обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что София может начать передачу Киеву бронетехники советского образца в октябре 2023 года. Соглашение о передаче ВСУ около 100 единиц боевой техники должно сначала быть ратифицировано болгарским парламентом.

Представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер отметил, что власти ФРГ пока еще не приняли решение о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. По его словам, канцлер Олаф Шольц «тщательно взвешивает» каждое решение, которое касается вопроса поставки вооружений на Украину.