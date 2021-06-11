Forbes объяснил, почему Байден ставит США в зависимость от РФ

https://static.news.ru/photo/9ec0e340-2204-11eb-9c97-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Biden Campaign Video Feed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Негативными последствиями для американских нефтеперерабатывающих компаний обернётся отказ президента США Джо Байдена в строительстве трубопровода Keystone XL. Об этом пишет издание Forbes.

Ранее стало известно о закрытии проекта. Он должен был пройти по территории США и Канады. Об окончании работ сообщила компания-разработчик ТС Energy.

Как полагает автор материала, после этого нефреперерабатывающим заводам компаний США придётся полагаться исключительно на импорт тяжёлой нефти из Венесуэлы, России и Саудовской Аравии.

Также в материале отмечается, что Байден своим решением повысил внутренние цены на энергоносители и увеличил разногласия между США и Канадой, поскольку завершение строительства магистрали приведёт к финансовым трудностям для налогоплательщиков крупнейшей нефтедобывающей канадской провинции Альберта.

В рамах проекта Keystone XL предполагалось построить нефтепровод длиной 1,9 тысячи километров и мощностью более 800 тысяч баррелей в день. Он должен был протянуться из канадской Альберты к заводам, перерабатывающим нефть на побережье Мексиканского залива.

От строительства трубопровода в 2015 году отказался бывший президент США Барак Обама. Он объяснил это тем, что проект противоречит национальным интересам страны. Позже Дональд Трамп издал указ о возобновлении проекта. В январе 2021 года Джо Байден снова заблокировал проект.

Ранее стало известно, что в Финляндии решили сократить закупки российской нефти.