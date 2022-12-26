В США назвали слабое место ЗРК Patriot, которое может использовать Россия Forbes: малая мобильность является слабым местом ЗРК Patriot, которое может использовать Россия

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ЗРК Patriot

Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot не отличается высокой мобильностью, пишет обозреватель Forbes Пол Иддон. По его мнению, российские войска могут использовать этот минус американской системы.

В то время как для работы одной батареи может потребоваться всего три человека, для ее перемещения и настройки всех ее компонентов требуется до 90 человек, — пишет он.

Кроме того, автор считает, что вряд ли ВСУ будут использовать Patriot для борьбы с беспилотниками, так как в большом количестве они могут «пробить средства ПВО».

Ранее военный аналитик Владимир Прохватилов заявил, что для уничтожения группировки ВСУ в Донбассе можно использовать ракеты «Сатана», предварительно заменив ядерные боеголовки на неядерные. По его словам, одна такая ракета гарантировано уничтожит мост через Днепр. Он признался при этом, что для этого придется убедить Запад в том, что запущенная ракета не несет ядерный заряд.

Американский генерал в отставке Барри Маккеффри ранее заявил, что украинская армия несет огромные потери и находится в опасном положении. Он выразил свои сомнения в способности украинских военных добиться успехов на поле боя одними оборонными системами. Бывший военный отметил, что поставки ЗРК Patriot Украине «не изменят ситуацию на земле» из-за превосходства российской армии в авиации и артиллерии. Он выступил с предложением передать Киеву американские танки M1 Abrams, а также ракеты типа «земля — земля» ATACMS.