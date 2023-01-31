Forbes раскрыл тайные планы Дерипаски по присвоению «Норникеля» Forbes: Дерипаска мог нанять агента ФБР для поиска компромата на президента «Норникеля» Потанина

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Олег Дерипаска

Издание Forbes сообщило, что российский миллиардер Олег Дерипаска мог задействовать экс-агента ФБР Чарльза Макгонигала и бывшего российского дипломата Сергея Шестакова для сбора компрометирующих данных на президента «Норникеля» Владимира Потанина. 23 января Макгонигал был арестован полицией США за связь с Дерипаской. Американец обвиняется в попытке исключить российского предпринимателя из списка санкций.

Согласно открытым данным властей США, Макгонигал и Шестаков сотрудничали с Дерипаской. В документе указывается, что по заказу миллиардера они собирали компромат на конкурента Дерипаски, в них он обозначен как «Олигарх-2».

По словам источника Forbes, «Олигархом-2» является Владимир Потанин, а российская корпорация, которую хочет взять под свое крыло Дерипаска — «Норникель», являющаяся крупнейшим производителем никеля и палладия.

Дерипаска собирал данные для подачи иска в Лондоне [к Потанину] с целью заставить заключить новое акционерное соглашение «Норильского никеля» на тот же срок, — пишет Forbes.

Источник подчеркивает, что Дерипаска пытался найти данные о связи конкурента с одной из российских корпораций, контроль над которой хотел получить бизнесмен. Кроме того, Макгонигал и Шестаков должны были заполучить информацию об активах Потанина вне России и данные о наличии у него второго гражданства.

В обвинительном заключении сказано, что в результате Макгонигалу удалось найти в даркнете данные о скрытых активах конкурента Дерипаски на $500 млн.

Ранее сообщалось, что прокуратура США предъявила российскому предпринимателю Олегу Дерипаске обвинения в «нарушении санкций». Дерипаска продолжал вести дела в Соединенных Штатах через двух нанятых им помощниц.