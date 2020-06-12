Фондовые индексы США выросли на 2,5% после падения

https://static.news.ru/photo/06862f70-acb8-11ea-840d-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Основные фондовые индексы США 12 июня продемонстрировали рост на 2,5% после снижения на 5-7% днём ранее, вызванного глобальной волатильности.

По данным торгов на 16:36 мск, индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднялся на 2,61%, до 25782,84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,48%, до 9728,2 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,49%, до 3076,77 пункта.

Все просто взяли передышку после вчерашних распродаж, как мы это наблюдали в тёмные дни февраля и начала марта, — цитирует Reuters директора отдела исследований GraniteShares ETFs Райана Джианнотто.

Как писал NEWS.ru, цены на нефть перешли к росту 12 июня после падения на 7–8% накануне. В ходе предыдущей торговой сессии рынки охватила заметная волатильность, вызванная опасениями за спрос на сырьё. По данным торгов на 13:11 мск, цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,01%, до $38,94 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,8%, до $36,63 за баррель. Днём ранее нефтяные котировки сократились на 7–8%, в ходе торгов падение доходило до 9–10%.