Фондовые индексы США обвалились на старте торгов после краха SVB

Фото: Liu Yanan / XinHua / Global Look Press

Основные фондовые индексы США обвалились на старте торгов 13 марта на опасениях о возможных последствий разорения банка Кремниевой долины (Silicon Valley Bank), сообщает портал Investing.com. Индексы S&P 500 и Nasdaq теряли более 1%, а Dow Jones снижался на 0,9%. Однако после заявления о паузе с повышением ставок ФРС показатели перешли в зеленую зону. По состоянию на 21:50, индекс S&P 500 растет на 0,6%, Nasdaq прибавляет почти 1,3%, а Dow Jones оказался в плюсе на 0,4%.

Нестабильные торги стали реакцией рынков на меры по стабилизации банковской системы США, объявленные ФРС, Минфином и Федерльной корпорацией по страхованию депозитов в связи с банкротством банка Кремниевой долины, а также Signature Bank, которые входили в число крупнейших.

Американские регуляторы сообщали, что вкладчики разорившихся банков с 13 марта получат доступ к своим депозитам, в отличие от акционеров и кредиторов организаций, которые не могут вернуть вложения. При этом ФРС объявила о создании программы банковского срочного финансирования. Предполагается, что это поможет банкам исполнять обязанности перед всеми своими вкладчиками.

Президент США Джо Байден незадолго до открытия торгов выступил с заявлением, заверив американцев, что банковская система в безопасности, и налогоплательщикам ничего не грозит.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американские власти не будут спасать обанкротившийся банк Silicon Valley Bank (SVB). Она признала, что во время финансового кризиса 2008 года правительство США помогло некоторым инвесторам и владельцам остаться на плаву, но это не значит, что в Вашингтоне собираются повторять те реформы. Йеллен при этом успокоила вкладчиков, пообещав, что им попытаются помочь.