Флорида поможет Техасу в борьбе с незаконными мигрантами Губернатор Флориды отправит батальон Нацгвардии в Техас

Фото: IMAGO/Kyle Mazza/Global Look Press

Флорида направит около тысячи бойцов Национальной гвардии штата для оказания помощи в ситуации на границе в Техасе, сообщил журналистам губернатор Рон Десантис. По его словам, которые приводит Fox News, задачей бойцов станет укрепление границы и строительство на ней дополнительных заграждений.

Мы как жители Флориды говорим, что мы должны остановить вторжение на южной границе раз и навсегда. <...> Если у страны нет границы, то она не может считаться суверенной, — сказал Десантис.

Батальон гвардейцев отправится в Техас уже в ближайшее время. Им также будут помогать добровольцы из гвардии Флориды — созданной губернатором структуры, которую впервые задействуют за границами штата.

13 января нацгвардия Техаса взяла под контроль участок границы между США и Мексикой. Доступ сотрудникам федеральной пограничной службы при этом был заблокирован. Это произошло на фоне бесконтрольного потока мигрантов в штат.

Вице-губернатор штата Дэн Патрик позднее отметил, что крупнейшая ошибка, которую может совершить президент США Джо Байден, это пойти на конфронтацию с техасскими силовиками и властями. Он также призвал главу государства «уйти с дороги» и не мешать защите границы. По его словам, штат сделает свое дело, несмотря ни на что, а в федеральной власти он не нуждается.