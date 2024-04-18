Ученые из США заявили, что душа продолжает жить после смерти «Царьград»: физики из США заявили, что душа человека живет после смерти

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Группа ученых из Аризонского университета в США совместно с британскими коллегами экспериментально подтвердили существование души, которая продолжает «жить» после смерти человека. Доктор Стюарт Хамерофф и физик Роджер Пенроуз презентовали концепцию, согласно которой сознание возникает из «микротрубочек» в клетках человеческого мозга, благодаря чему может существовать даже после физической смерти человека.

Ученые предложили гипотезу, согласно которой сознание сохраняется на квантовом уровне в «белковых микротрубочках». Эти структуры, как утверждают ученые, способны существовать во Вселенной после смерти, в них сохраняется некоторая информация о человеке.

По словам квантовых физиков, представленная теория под названием «Организованная объективная редукция» (OOR) объясняет, почему люди, пережившие клиническую смерть, нередко вспоминают различные моменты, когда медики боролись за их жизнь.

Ранее ученые предположили, что Уран и Нептун могут содержать большое количество замороженного метана. К такому выводу исследователи пришли после изучения данных, полученных при помощи космического аппарата «Вояджер-2» и земных телескопов. На основе этой информации ученые создали компьютерные модели планет.