В США ужаснулись решению Байдена по Израилю NYT: решение Байдена посетить Израиль несет угрозу его безопасности

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Решение президента США Джо Байдена посетить Израиль является спорным с точки зрения безопасности, сообщили обозреватели New York Times Дэвид Сэнгери и Питер Бейкер. По их мнению, поездка может обернуться для Белого дома большими трудностями и, кроме того, она чревата «физическими рисками».

Поездка президента в Израиль в такой критический момент сопряжена с большими трудностями для Белого дома, как с точки зрения политики, так и безопасности, — резюмировали авторы материала.

В доказательство своих слов обозреватели напомнили, что во время беседы госсекретаря США Энтони Блинкена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху раздались сигналы воздушной тревоги. По мнению журналистов, визит Байдена в Тель-Авив несет еще и политические риски, однако их пока трудно измерить.

Ранее Блинкен сообщил, что визит Байдена в Израиль назначен на среду, 18 октября. Во время этой поездки израильские представители предоставят президенту Байдену информацию о своих военных планах.

В последнем интервью Байден заявил о желании подавить Россию, а также урегулировать палестино-израильский конфликт. Кроме того, президент Соединенных Штатов заявил, что на территории его страны нет места проявлению исламофобии. Глава государства призвал американцев вместе отвергнуть ксенофобию и ненависть во всех проявлениях.