Финансист рассказал, до какого момента России выгодно ослабление США Финансист Разуваев: России выгодно, чтобы экономике США было сложно спонсировать Украину

Фото: US Army

Ослабление экономики США выгодно России до тех пор, пока Вашингтону перестанет хватать денег на военную помощь Украине, рассказал NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. Он отметил, что российской экспортной экономике невыгоден резкий спад в финансовой системе США.

Мы заинтересованы в том, чтобы Америка слабела, но делала это постепенно, без резких движений, потому что, к сожалению, мир и мы, как экспортная экономика, зависим от их спроса. Нам их ослабление выгодно до того момента, чтобы у них не хватало денег на Украину, — говорит Разуваев.

Эксперт полагает, что США идут к этой цели, о чем свидетельствуют и заявления экс-президента Дональда Трампа по этой теме.

Трамп же говорит, что урежет финансирование Украины или обнулит, он это делает не только, чтобы вставить шпильку демократам. Денег действительно все меньше и порежут статьи расходов не совсем важные. И порежут, это естественно, —заключил финансист.

Разуваев пояснял, что российская экономика столкнется с серьезными испытаниями, если в США произойдет дефолт. В качестве примера он привел кризис 2008 года, когда из-за падения спроса обвалились цены на энергоносители. Если такое повторится, российский бюджет «даст дуба», уверен эксперт.

Ранее стало известно, что США поставили исторический рекорд по государственному долгу. Впервые в истории он превысил отметку в $32 трлн. Такие цифры опубликовало американское Министерство финансов. При этом законодательно уровень госдолга не должен превышать $31,4 трлн.