Financial Times описала виртуальный эксперимент с ядерным ударом по США FT: смоделированный ответ на ядерный удар по США приведет к гибели до 45 млн человек

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Журналист Financial Times Джон Торнхилл рассказал об участии в симуляторе виртуальной реальности в роли президента США, вынужденного принимать решение об ответе на ядерный удар России. В зависимости от целей ответные удары предполагают гибель от пяти до 45 млн человек, при этом единственно правильного решения, по замыслу авторов, у этой задачи нет.

Симулятор разработали эксперты по безопасности Принстонского университета Шэрон Вайнер и Мориц Кютт. Условиями задачи становятся эскалация боевых действий в Европе и превентивный ядерный удар условной России по шахтам межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования. Теперь у Вашингтона есть 15 минут на ответные действия.

Один из вариантов ответных действий предполагает нанесение ограниченного контрудара по российским объектам размещения межконтинентальных баллистических ракет и их основным подводным и воздушным базам. Согласно прогнозу, это приведет к гибели от пяти до 15 млн человек. Второй вариант подразумевает нанесение ударов по всем ядерным объектам в России и потери от 20 до 25 млн человек. Третий вариант, помимо перечисленных объектов, предполагает удар по основным промышленным предприятиям и руководству России, в результате чего погибнут до 45 млн человек.

Столкнувшись с этими «адскими вариантами», корреспондент FT решил, что не готов авторизовать ни один из них, в том числе потому, что не знает, реальна ли атака и кто мог ее инициировать. Авторы симуляции пояснили, что правильного решения у этой задачи нет. Некоторые люди, прошедшие через опыт симуляции, убеждены, что поступили правильно, тогда как другие тут же сожалеют о своем решении.

В начале декабря президент России Владимир Путин заявил, что угроза ядерной войны в настоящий момент нарастает. Он подчеркнул, что Москва не собирается размахивать ядерным оружием словно бритвой и рассматривает его в качестве средства защиты. Глава государства добавил, что ядерное оружие является сдерживающим фактором, но не провоцирующим.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, предупреждал, что даже при неядерном столкновении двух ядерных стран существует высокий риск перерастания в ядерный конфликт. Он напомнил о совместных заявлениях ядерных государств о недопустимости развязывания такого конфликта.