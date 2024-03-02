Философ раскрыл, почему в США не могут принять даже базовые решения Философ Фукуяма: политические меньшинства в США препятствуют воле большинства

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Фрэнсис Фукуяма

В американской политической системе сейчас наблюдается кульминация упаднических процессов, которые продолжались на протяжении жизни целого поколения, заявил японский философ и экономист Фрэнсис Фукуяма, пишет РБК. По его мнению, США сейчас очень сильно нуждаются в избирательной реформе, поскольку общественные институты страны не могут адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, и власти в итоге не способны принимать даже базовые решения.

Фукуяма пояснил, что из-за особенностей системы представители политических меньшинств могут повлиять на ситуацию в стране и воспрепятствовать воле большинства. Однако в такой парадигме образовался парадокс, который влечет за собой «правительственный паралич»: при сочетании позиции меньшинства с крайней поляризаций возникает ситуация, когда власти не способны выполнять даже основные функции. Например, принять годовой бюджет. Философ подкрепил свой вывод на примере Украины — несмотря на тот факт, что большинство в палате представителей и сената, а также значительная часть населения выступают за помощь Киеву, законопроект так и не был принят.

Однако они не могут добиться принятия законопроекта, потому что твердолобая консервативная фракция в республиканской палате решительно выступает против не только финансирования Украины, но и любого двухпартийного соглашения с участием демократов, — пояснил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что для возобновления поставок оружия Украине в конгрессе должны утвердить дополнительные бюджетные ассигнования. Глава государства обратился к республиканцам с просьбой одобрить это решение.