«Фиктивный процесс»: Госдеп США отреагировал на приговор иностранцам в ДНР Блинкен: США серьёзно обеспокоены смертным приговором трём иностранцам в ДНР

Фото: IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press

Энтони Блинкен

США выражают серьёзную обеспокоенность в связи с решением суда ДНР, приговорившего трёх иностранных граждан, участвовавших в боевых действиях на стороне украинских войск в Донбассе, к смертной казни. Об этом написал в своём Twitter госсекретарь Энтони Блинкен. По словам главы Госдепа, процесс в Донецке нельзя считать легитимным, а подсудимые должны быть освобождены от ответственности на законных основаниях.

Блинкен заявил, что речь идёт о «фиктивном» процессе, который осудил «законных комбатантов», служивших в вооружённых силах Украины.

Мы призываем Россию и её сателлитов уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным, — написал госсекретарь.

Накануне сообщалось, что двое британцев Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Сааудан Брагим признаны виновными в наёмничестве и насильственном захвате власти группой лиц в военное время. Адвокаты обвиняемых, а также вице-премьер Великобритании Доминик Рааб заявляли, что намерены обжаловать этот приговор, поскольку иностранцы частично признали вину. У них есть месяц на обжалование приговора.

Легионеры были задержаны в середине апреля. Британцы оказались в составе 36-й бригады морпехов ВСУ, находившейся на заводе Ильича в Мариуполе — тысяча бойцов тогда сдалась в плен ВС России.