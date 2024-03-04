Фигурант дела об утечке документов Пентагона признал вину Фигурант дела об утечке документов Пентагона Тейшейра получил срок в 16 лет

Фото: Air National Guard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джек Тейшейра

Фигурант дела об утечке документов Пентагона Джек Тейшейра признал вину и согласился на тюремный срок в 16 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебный документ. Отмечается, что мужчина добровольно заключил досудебное соглашение.

Заключаю это соглашение свободно и добровольно, а также потому, что я фактически виновен в совершении преступлений, — говорится в досудебном соглашении.

7 апреля 2023 года стало известно, что в Пентагоне произошла утечка секретных данных. Один из документов содержал краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО.

13 апреля 2023 года Тейшейра был задержан по подозрению в сливе данных Пентагона. Он состоял в закрытом сообществе любителей оружия, где в том числе находились несовершеннолетние подписчики. Там же он опубликовал пакет документов, чтобы доказать правоту в одном из споров. Некоторое время спустя документы оказались на других форумах, а затем привлекли внимание общественности и СМИ.

Ранее Тейшейра не признал свою вину в ходе слушаний в суде Бостона. В отношении него выдвинули шесть пунктов обвинения. Отмечается, что по каждому пункту военному грозит до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере $250 тысяч.