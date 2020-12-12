Федеральный суд отказал Трампу в пересмотре итогов выборов в Висконсине

https://static.news.ru/photo/7f3f3500-3cb0-11eb-8b88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeremy Hogan /Global Look Press

Федеральный суд США отказался пересматривать результаты выборов в штате Висконсин по иску действующего президента страны Дональда Трампа.

Поскольку истец не смог показать ясных нарушений директив местного законодательного собрания [по проведению выборов], его иск должен быть отклонён, — цитирует РИА Новости судью Бретта Ладвига.

Ранее стало известно, что Верховный суд США не удовлетворил иск генпрокурора штата Техас Кена Пакстона, который требовал признать недействительными итоги выборов президента в четырёх штатах, оспорив 60 голосов выборщиков, что поставило бы под сомнение победу Джо Байдена.

Перед этим 17 штатов США подали в Верховный суд обращения в поддержку иска генпрокурора Техаса Кена Пэкстона о непризнании итогов выборов президента.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Их результаты до сих пор не объявлены. Действующий президент США Дональд Трамп считает выборы сфальсифицированными. Он пытается добиться пересмотра результатов голосования через суд.

Как сообщал NEWS.ru, в штате Делавэр прокуратура инициировала расследование, касающееся налоговых выплат Хантера Байдена — сына побеждающего на президентских выборах США кандидата от демократов.