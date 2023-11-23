ФБР завершило расследование взрыва на Радужном мосту в США ФБР квалифицировало инцидент на Радужном мосту как ДТП, дело передано полиции

Фото: Liu Liwei/Xinhua/Global Look Press

Федеральное бюро расследований (ФБР) завершило изучение взрыва автомобиля, произошедшего на Радужном мосту на границе США и Канады, сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что дело квалифицировано как ДТП и передано местной полиции.

Отделение ФБР в Буффало завершило расследование на Радужном мосту. Осмотр места происшествия показал отсутствие взрывчатых материалов, связи с терроризмом не выявлено. Дело передано полиции Ниагара-Фоллс как дорожно-транспортное происшествие, — говорится в сообщении.

Взрыв на Радужном мосту через Ниагарский водопад прогремел 22 ноября. По имеющимся данным, взорвался автомобиль, ехавший со стороны США в Канаду, В результате погибли два человека, находившиеся в авто, пострадал пограничник.

Расследованием инцидента занялось ФБР. Специалисты изначально расценили его как попытку террористической атаки. При этом в ходе первичного обследования места происшествия полицейские не обнаружили следов взрывчатки или остатки взрывного устройства. По информации СМИ, автомобиль находился в угоне.

Радужный мост расположен рядом с Ниагарским водопадом и соединяет Канаду и США. Объект введен в эксплуатацию в 1941 году. Его общая длина составляет около 440 метров.