https://static.news.ru/photo/0032c086-5f63-11ea-ae14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Mekler/Russian Look

Кампания на русском языке с использованием фотографии актёра и исполнителя песен Владимира Высоцкого проходит в Facebook и Instagram.

Рекламный блок демонстрируется только пользователям, находящимся на территории Соединённых Штатов. На фотографии находится текст: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чём поговорить. Мы тоже любим Высоцкого». Расположенное ниже объявление призывает обратиться в Бюро, если пользователь располагает информацией, которая может пригодиться ФБР.

По ссылке открывается страница программы контрразведки регионального отделения ФБР в Вашингтоне.

Как писал NEWS.ru ранее, Федеральное бюро расследований считает, что Россия заинтересована в том, чтобы сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс стал кандидатом на пост президента США от Демократической партии. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.