ФБР заподозрило бывшего посла США в Боливии в работе на правительство Кубы AP: бывший посол США в Боливии задержан по подозрению в работе на Кубу

Фото: John Lamparski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший посол США в Боливии Мануэль Роча задержан сотрудниками ФБР по подозрению в работе на Кубу, сообщает информационное агентство Associated Press (AP). Его обвиняют в нарушении закона об иностранном лоббировании. Первое судебное заседание по этому делу состоится 4 декабря.

Источники агентства утверждают, что 73-летнему бывшему послу предъявили обвинения в продвижении интересов кубинского правительства. Согласно действующему в США законодательству, лица, выполняющие политические заказы иностранных властей, должны пройти соответствующую регистрацию в Министерстве юстиции, однако Роча не стал этого делать. Отмечается, что в последние годы министерство усилило контроль за соблюдением закона об иностранном лоббировании.

Дипломатическая карьера Рочи насчитывает 25 лет службы в посольствах. Помимо Боливии, он также представлял США в Аргентине, Гондурасе, Мексике и Доминиканской Республике. Также он работал экспертом по Латинской Америке в Совете национальной безопасности. В 2002 году он вмешался в президентскую гонку в Боливии, помешав избранию Эво Моралеса. Однако он победил в 2005 году и добился смены Рочи на другого посла.

Как сообщалось ранее, прокуратура Любельского воеводства Польши обвинила 16 иностранных граждан в шпионаже в пользу России. Им грозит до восьми лет лишения свободы. По версии следствия, иностранцы собирали информацию об объектах критической инфраструктуры в период с января по март 2023 года.