СМИ: во всех американских штатах запланированы вооружённые акции протеста

По его словам, протестные акции пройдут у законодательных собраний 50 американских штатов с 16 по 20 января. В то же время у Капитолия в Вашингтоне запланированы протестные мероприятия с 17 по 20 января.

"Armed protests are being planned at all 50 state capitols from 16 January through at least 20 January, and at the US Capitol from 17 January through 20 January," according to an FBI bulletin obtained by @ABC