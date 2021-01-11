СМИ: во всех американских штатах запланированы вооружённые акции протеста

https://static.news.ru/photo/45584978-543c-11eb-98ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shawn Thew/Global Look Press

Во всех штатах США запланированы вооружённые акции протеста, соответствующей информацией располагает ФБР, заявил журналист телекомпании ABC Аарон Катерски.

По его словам, протестные акции пройдут у законодательных собраний 50 американских штатов с 16 по 20 января. В то же время у Капитолия в Вашингтоне запланированы протестные мероприятия с 17 по 20 января.

"Armed protests are being planned at all 50 state capitols from 16 January through at least 20 January, and at the US Capitol from 17 January through 20 January," according to an FBI bulletin obtained by @ABC — Aaron Katersky (@AaronKatersky) January 11, 2021

6 января 2021 года в столице США вспыхнули беспорядки во время заседания обеих палат Конгресса США, посвящённого утверждению итогов президентских выборов. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа пытались помешать дебатам конгрессменов, им удалось прорваться к зданию Капитолия, а затем проникнуть внутрь.

Из-за волнений заседание было временно отложено, а члены конгресса эвакуированы из здания. Впоследствии полиция вытеснила митингующих из Капитолия. В ходе столкновений погибли четверо протестующих и один полицейский.

Ранее NEWS.ru писал, что новым властям США предстоит разобрать «развалины», оставленные уходящим лидером страны Дональдом Трампом. Успешная реализация данной задачи отвечает интересам Европы, считает глава МИД Германии Хайко Маас. Сейчас дипломат находится с официальным визитом в Каире. В столице Египта он обсуждает конфликт на Ближнем Востоке с коллегами из арабской страны, а также из Иордании и Франции.