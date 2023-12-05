Террористическая угроза для США вышла на совершенно новый уровень после нападения ХАМАС на Израиль, заявил глава ФБР Кристофер Рэй. Об этом он сказал в Сенате, где выступил с просьбой продлить полномочия правительства США на проведение несанкционированной слежки за пределами Соединенных Штатов. Трансляцию вел телеканал CBS News.
Сейчас уникальное время. Я никогда за свою карьеру не видел ситуации, когда все или очень многие угрозы возрастали бы одновременно. С 7 октября уровень угрозы вышел на совершенно другой уровень, — заявил Рэй.
По словам Рэя, невыполнение этого требования будет «разрушительным» для способности правоохранительных органов противостоять угрозам кибербезопасности и терроризма.