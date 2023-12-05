ФБР: угроза террора для США выросла после нападения ХАМАС на Израиль

Террористическая угроза для США вышла на совершенно новый уровень после нападения ХАМАС на Израиль, заявил глава ФБР Кристофер Рэй. Об этом он сказал в Сенате, где выступил с просьбой продлить полномочия правительства США на проведение несанкционированной слежки за пределами Соединенных Штатов. Трансляцию вел телеканал CBS News.

Сейчас уникальное время. Я никогда за свою карьеру не видел ситуации, когда все или очень многие угрозы возрастали бы одновременно. С 7 октября уровень угрозы вышел на совершенно другой уровень, — заявил Рэй.

По словам Рэя, невыполнение этого требования будет «разрушительным» для способности правоохранительных органов противостоять угрозам кибербезопасности и терроризма.