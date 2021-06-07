ФБР собирало сведения о читателях статьи в USA Today

https://static.news.ru/photo/2b6fc956-c67d-11eb-bd9f-96000091f725_660.jpg Фото: Manuel Romano/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Федеральное бюро расследований (ФБР) США отозвало направленное издательству Gannett требование предоставить данные читателей статьи в USA Today. В публикации говорилось о стрельбе, в которой погибли двое агентов ФБР, сообщает издание Politico.

Та стрельба случилась в феврале в штате Флорида. Агенты ФБР хотели устроить обыск по делу, связанному с детской порнографией, но хозяин дома, куда они прибыли, открыл стрельбу. Двое агентов погибли, трое получили ранения. Подозреваемый тогда погиб.

Компания Gannett, которой принадлежит газета USA Today, получила повестку, в которой содержалось требование предоставить информацию об IP-адресах читателей. Gannett обратилась в суд, заявив, что подобное требование нарушает первую поправку к конституции США.

Politico отмечает, что в ФБР рассказали об отзыве требования из-за того, что отпала соответствующая необходимость.

Ранее стало известно, что представитель американского ФБР заявил: ведомство приписывает кибератаку на крупнейшего в мире производителя мяса JBS преступным сервисам REvil и Sodinokibi. После кибератаки на JBS Food компания временно закрыла все свои заводы по производству говядины в США. Сейчас работа на них восстанавливается.