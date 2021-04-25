ФБР расследует взлом компьютерной сети полиции Вашингтона

https://static.news.ru/photo/97416d34-a705-11eb-9aa2-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: cryptonews.com

Расследование взлома неизвестными хакерами компьютерных серверов полиции Вашингтона начало ФБР США. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной полиции.

В заявлении правоохранителей говорится , в частности, о том, что им известно о несанкционированном доступе к компьютерному серверу полиции.

В то время как мы устанавливаем полный масштаб влияния кибератаки и продолжаем анализировать деятельность хакеров в компьютерной системе, мы привлекли ФБР с целью проведения всестороннего расследования этой проблемы, — гласит сообщение.

По данным американских СМИ, в рамках кибератаки был использован компьютерный вирус, с помощью которого мошенники традиционно вымогают материальные средства.

Ранее в США вновь обвинили хакеров из РФ во взломе правительственных сетей. В документе Агентства по кибербезопасности США (CISA) говорится, в частности, о том, что хакеры из РФ вновь продолжают искать доступ к секретной информации Соединённых Штатов и иностранных организаций. По мнению аналитиков, «кибероперации РФ» представляют долгосрочную угрозу для США. Хакеры перешли к взлому «облачных» ресурсов и электронной почты вместо рассылки вредоносных программ.