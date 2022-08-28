ФБР рассекретило материалы по обыску у Трампа, но прочитать их нельзя

Фото: IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

ФБР рассекретило материалы, связанные с обыском в поместье Мар-а-Лаго бывшего президента США Дональда Трампа в штате Флорида, сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале. При этом прочитать опубликованные файлы невозможно, поскольку текстовые строчки файла закрашены черным цветом.

Сын политика Дональд Трамп — младший сыронизировал по этому поводу и опубликовал в своих социальных сетях видео, на котором нынешний президент США Джо Байден спотыкается о закрашенные строчки этого документа.

12 августа стало известно, что агенты ФБР изъяли у Трампа 11 комплектов секретных документов, некоторые из которых были помечены грифом «совершенно секретно» и не должны были вывозиться из специальных государственных учреждений. Также сотрудники бюро вывезли около 20 коробок с вещами и папки с фотографиями.

Сам Дональд Трамп связал обыск со своим предстоящим участием в выборах президента США в 2024 году. Он уточнил, что он не получал никаких уведомлений о предстоящем обыске и назвал произошедшее «нападением радикальных левых демократов».