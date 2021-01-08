ФБР: рано говорить о причастности других государств к беспорядкам 6 января

https://static.news.ru/photo/b88a2f90-51eb-11eb-8ebf-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Nacion/Keystone Press Agency/Global Look press

В настоящее время преждевременно делать выводы о причастности иностранных государств к беспорядкам в Вашингтоне 6 января. Об этом в ходе телефонного брифинга заявил представитель ФБР Стивен Д’Антуано.

Расследование продолжается. Цель — идентифицировать людей, а затем мы будем уже глубже изучать, как эти лица прибыли сюда, какое было планирование у них. Так что сейчас слишком рано делать какие-то комментарии на эту тему, — цитирует Д’Антуано РИА Новости.

Ранее стало известно, что одному из задержанных за участие в беспорядках в Капитолии потребовался переводчик с русского.

Беспорядки в районе Капитолийского холма произошли 6 января. Сторонники действующего президента США, протестующие против результатов выборов, после столкновений с полицией захватили здание Капитолия. Это произошло во время заседания конгресса, на котором должны были объявить официальные результаты президентских выборов — победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

В ходе беспорядков погибли четыре человека, один полицейский скончался позднее. Полиция задержала уже несколько десятков человек по делу о протестах.

Как сообщал NEWS.ru, Минюст США отказался предъявлять действующему президенту США Дональду Трампу обвинения в подстрекательстве к захвату Капитолия.