ФБР проводит обыск в доме Байдена

Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Сотрудники Федерального бюро расследований пришли с обысками в дом президента США Джо Байдена в Делавэре, сообщает NBC со ссылкой на два источника, знакомых с ходом развития событий. Собеседники телеканала связывают оперативные мероприятия с делом о секретных документах.

Речь идет о пляжном домике президента недалеко от Рехобот-Бич. Еще один источник телеканала отметил, что ордера на проведение обыска не оказалось — он был проведен по обоюдному согласию.

Личный поверенный президента США Боб Бауэр ранее говорил, что юристы уже обыскали резиденции Байдена в Уилмингтоне и Рехобот-Бич в поисках других файлов. По его словам, не было обнаружено никаких потенциальных записей.

10 января стало известно, что в помещениях аналитического центра имени Джо Байдена в Вашингтоне обнаружили секретные документы периода работы действующего главы американского государства вице-президентом страны в администрации Барака Обамы. Позднее была обнаружена еще одна порция секретных материалов, она хранилась в складском помещении гаража в личном доме Байдена в городке Уилмингтоне.

По информации CNN, среди обнаруженных документов находились данные разведки об Украине, Иране и Великобритании. Сам Байден признал, что хранил секретные документы, обращение с которыми может стать причиной для будущего расследования, у себя дома.