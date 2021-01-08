ФБР проверяет версию о планах участников беспорядков убить конгрессменов

https://static.news.ru/photo/83ab88f0-525e-11eb-8b13-fa163e074e61_660.jpg Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Федеральное бюро расследований рассматривает версию того, что некоторые участники беспорядков в Капитолии планировали убить конгрессменов или взять их в заложники.

В настоящее время следователи работают над определением мотивов и более значимых целей, если таковые были. Силовики устанавливают, у кого было оружие, либо другие предметы, вызывающие предположение о том, что демонстранты планировали причинить физический вред.

Как сообщает газета The Washington Post, некоторые из ворвавшихся в Капитолий людей принесли с собой пластиковые стяжки. Их можно использовать как наручники.

Мы не рассматриваем это как глобальный преступный сговор, но нам интересно понять, как люди применили бы такие предметы, как пластиковые стяжки, — заявил журналистам сотрудник органов правопорядка на условиях анонимности.

Газета отмечает, что обнародованные фотографии и видеозаписи пока не указывают на попытки участников акции протеста брать заложников.

В настоящее время ФБР распространила фотографии 40 человек. Их продолжают разыскивать после событий 6 января. Спецслужба обратилась к гражданам с просьбой помочь в определении правонарушителей. Всего обвинения были выдвинуты против 15 участников беспорядков в Вашингтоне.

6 января сторонники действующего президента США ворвались в здание Капитолия, где конгрессмены занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победил Джо Байден. Заседание было прервано, часть конгрессменов была эвакуирована. В результате беспорядков погибли пять человек. После восстановления порядка заседание было возобновлено и конгрессмены утвердили победу Байдена.

Как писал NEWS.ru, избранный президент США Джо Байден назвал нападавших на Капитолий доморощенными террористами. Он потребовал от силовиков масштабного расследования случившегося. Политик считает, что протестующие должны быть привлечены к ответственности.