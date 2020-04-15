ФБР предупредило компании о предоставляющих фейковые справки работниках

Федеральное бюро расследований США предупредило работодателей о возможном мошенничестве со стороны сотрудников, решивших воспользоваться ситуацией вокруг пандемии коронавируса.
Офис частного сектора ФБР отправил отчёт компаниям по всей стране, в котором указал, что работники могут предоставить поддельные справки от врачей и фейковую документацию о заражении COVID-19,
Подобное мошенничество обходится компании в $175 тысяч. В докладе ФБР описывается инцидент, произошедший в марте. Сотрудник одной из производственных компаний сообщил своим руководителям, что сдал тест на коронавирусную инфекцию с положительным результатом, и представил документацию якобы из медицинского учреждения.
Компании пришлось закрыть предприятие, на котором трудился «заражённый», для проведения дезинфекции. Доставка на завод необходимых материалов и производство были прекращены.
Фирма уведомила всех сотрудников на объекте, в том числе четырёх работников, которые имели тесный контакт с «заражённым», о необходимости пройти карантин, — уточняется в отчёте.
При последующем тщательном рассмотрении медицинской документации сотрудника у руководителей возникли подозрения, так как письмо о заражении коронавирусом было распечатано не на официальном бланке медицинского учреждения. Указанный в документах номер телефона не был связан с местом, где берут анализы на коронавирус. По оценкам ФБР, из-за аферы работника компания потеряла более $175 тысяч.
В Соединённых Штатах жертвами коронавируса стали более 25 тысяч человек, писал NEWS.ru.
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