ФБР предотвратило массовую бойню в синагоге CBS News: ФБР задержало мужчину, который планировал массовую стрельбу в синагоге в США

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

В США сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) задержали мужчину, подозреваемого в намерении устроить массовую стрельбу в синагоге города Исл-Ласинг в штате Мичиган. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на материалы суда. Первое слушание по делу о несостоявшемся теракте прошло в пятницу, 16 июня.

Ему было предъявлено обвинение по одному пункту в передаче угроз на уровне штатов и он впервые предстал перед судом в пятницу, — говорится в сообщении телеканала.

По данным ФБР, мужчина намеревался напасть на синагогу 15 марта 2024 года — в годовщину теракта в мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии, который произошел в 2019 году. Тогда погиб 51 человек.

Задержанный обсуждал будущую атаку в социальных сетях, часто выкладывал антисемитские высказывания и утверждал, что вдохновлялся террористами Новой Зеландии и Австралии.

После задержания в квартире мужчины провели обыск. У него обнаружили большое количество огнестрельного оружия и ножи, а также нацистский флаг.

Ранее сообщалось, что украинец собирался подорвать Серпуховскую нефтебазу под Москвой. По информации СМИ, за осуществление диверсии он получил 96 тысяч рублей от куратора. Силовики задержали мужчину, когда он уже собирал самодельное взрывное устройство (СВУ). Минобороны РФ эту информацию не комментировало.